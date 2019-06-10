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هتموت من الضحك مش كلمة والسلام ده مرض المميت وأعراضه هسيتريا ضحك

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 م
هتموت من الضحك مش كلمة والسلام ده مرض المميت وأعراضه هسيتريا ضحك مرض الضحك المميت - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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"هتموت من الضحك".. ليست مجرد جملة عابرة ولكنها حقيقة ومرض يسمى "الضحك المميت"، وهو من الأمراض العصبية النادرة والقاتلة ويسمى أيضاً "كورو" بمعنى الارتعاش والخوف، بحسب ما ذكر موقع "Health line".

"كورو" من الأمراض العصبية النادرة وقد حدث أعلى معدل انتشار له خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في مرتفعات غينيا الجديدة.

الضحك
مرض الضحك

اسم كورو يعني "الارتعاش" أو "الارتعاش فى الخوف". وتشمل أعراض المرض ارتعاش العضلات وفقدان التنسيق. وتشمل الأعراض الأخرى صعوبة المشى، والحركات اللاإرادية، والتغيرات السلوكية والمزاجية، والخرف، وصعوبة تناول الطعام. هذا الأخير يمكن أن يسبب سوء التغذية، كورو ليس لديه علاج معروف، وعادة ما تكون قاتلة خلال سنة واحدة من الانكماش.

مرض كورو الضحك المميت فى كينيا
مرض كورو الضحك المميت فى غينيا

أعراض مرض الضحك المميت

قد تشبه أعراض مرض الضحك المميت أعراض الأمراض والاضطرابات العصبية الأكثر شيوعًا مثل: مرض باركنسون أو السكتة الدماغية، وتشمل أعراض مرض كورو:

- صعوبة المشي.

- ضعف التنسيق.

- صعوبة في البلع.

- التحدث بطريقة غريبة.

- تغير المزاج والتغيرات السلوكية.

- مرض عقلي.

- ارتعاش العضلات.

- عدم القدرة على فهم الأشياء.

- العشوائية والضحك القهري أو البكاء.

الضحك 1
الضحك 

كورو يحدث في ثلاث مراحل، عادة ما يسبقه الصداع وآلام المفاصل، نظرًا لأن هذه الأعراض شائعة، فغالبًا ما يتم تفويتها كدليل على حدوث مرض أكثر خطورة.

فى المرحلة الأولى يعرض الشخص المصاب بالكورو فقدان السيطرة على جسده، قد يواجهون صعوبة في توازن الجسم والحفاظ على وضعية الجسم.

فى المرحلة الثانية لا يستطيع الشخص المشي، وتبدأ ارتجاجات الجسم والهزات والحركات اللاإرادية الكبيرة فى الحدوث.

فى المرحلة الثالثة يكون الشخص عادة طريح الفراش ويفقد القدرة على الكلام، قد تظهر عليهم أيضًا خرف أو تغيرات في السلوك، مما يجعلهم غير مهتمين بصحتهم، عادة ما تبدأ الجوع وسوء التغذية فى المرحلة الثالثة، بسبب صعوبة تناول الطعام والبلع، هذه الأعراض الثانوية يمكن أن تؤدى إلى الوفاة فى غضون عام.


امراض نادرة

مرض الضحك المميت

امراض غريبة

الضحك المميت

مرض كورو

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