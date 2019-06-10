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نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى أسبوعين وارتفاع أسهم شركات السيارات

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:41 ص
نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى أسبوعين وارتفاع أسهم شركات السيارات بورصة طوكيو
طوكيو – رويترز

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أغلق المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عند أعلى مستوى فى شهرين بقيادة شركات السيارات، بعد سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديدا بفرض رسوم على واردات من المكسيك.
 
وصعد المؤشر نيكى القياسى 1.2 % إلى 21134.42 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 مايو.
 
وقفز سهم تويوتا موتور كورب 1.8 %، وزاد هوندا موتور 1.5 %، وتقدم مازدا موتور 1.1 %.
 
وتصنع الشركات اليابانية سيارات فى المكسيك منذ فترة طويلة مستغلة العمالة الرخيصة والاتفاقات التجارية وقربها من الولايات المتحدة أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد الصين.
 
ويوم الجمعة، توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق لتجنب حرب رسوم جمركية ووافقت المكسيك على التوسع السريع فى برنامج لجوء مثير للجدل ونشر قوات أمن لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى. وكان ترامب هدد فى وقت سابق بفرض رسوم حمركية بداية من اليوم الاثنين.
 
واغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.3 % إلى 1552.94 نقطة.
 

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