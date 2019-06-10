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نوعان من الفيتامينات يخفضان فرص الإصابة بسكر الحمل

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:30 م
نوعان من الفيتامينات يخفضان فرص الإصابة بسكر الحمل سكر الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الكالسيوم وفيتامين (د) يلعبان دوراً هاماً جداً ورئيسي في تقليل مستويات السكر في الدم لدى النساء المصابات بسكري الحمل وتحسين تدابير أخرى من الصحة الأيضية لديهن.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى MedicalXpress"، أجري الباحثون تحليل من خلال أخذ عينة عشوائية من السيدات الحوامل  مكونة من 56 امرأة مع مرض سكري الحمل لتلقي إما 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميا جنبا إلى جنب مع 50000 وحدة من فيتامين (د) مرتين لمدة ستة أسابيع، أو تناول حبوب وهمية، وتم أخذ عينات الدم في بداية ونهاية المشروع.

سكر الحمل

سكر الحمل
 

ووجدت النتائج أن النساء في المجموعة الأولي التي تناولت مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" تحسنت لديهن مستويات السكر في الدم ومستويات الكولسترول.

قال الباحث أحمد إسماعيل زاده، دكتوراه في الطب، وهو أستاذ مشارك في جامعة أصفهان للعلوم الطبية، أن النتائج واعدة إلا أن ملاحق فيتامين "د" ليست مناسبة لجميع النساء.

وأوضح زاده أن فيتامين "د" لديه بعض الآثار السامة على النساء وأطفالهن، لذلك لا يمكننا نوصي جميع النساء بتناول ذلك، لكن يمكننا التوصية به للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري للحوامل الذين لديهن نقص لفيتامين (د).

وأضاف "زاده" أن سكري الحمل هو تطوير مستويات عالية من الجلوكوز في الدم أثناء الحمل في النساء اللواتي لم تكن لديها السكري سابقا، فإنه يؤثر على حوالي 7%  من النساء في الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الولادة ويزيد من خطر مرض السكري من النوع "2" في وقت لاحق في الحياة.

 


سكر الحمل

السكرى

مرض السكر

سكرى الحمل

مرض السكرى

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