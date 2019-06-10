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مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:00 ص
مُهاب مميش: قناة السويس تحقق أكبر إيرادات فى تاريخها وأتحدى وجود ممر بديل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومراسل اليوم السابع
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن إجمالى إيرادات قناة السويس فى العام المالى 2018/ 2019، بلغت نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 40.4٪ عن العام الماضى، الذى بلغت الإيرادات فيه 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017.

أضاف، مميش، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن إيرادات قناة السويس فى العام المالى  2018/ 2019، هى الأكبر فى تاريخ القناة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده إلى الخزانة العامة للدولة بلغ 72 مليار جنيه، وهو المبلغ المتبقى من إجمالى الإيرادات البالغ 104.2 مليار جنيه، بعد تغطية مصاريف التشغيل والصيانة، وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة.

وقدم رئيس هيئة قناة السويس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التى أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية تسير بخطوات ثابتة من أجل زيادة الاستثمارات في المنطقة وخلق فرص عمل للآلاف من الشباب المصري وخلق مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة.

وأكد، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا خوف على قناة السويس من طرق بديلة، قائلاً، "أتحدى وجود قناة بديلة لقناة السويس، فهى الأسرع والأكثر أمانًا فى العالم"، مشيرًا إلى أنها هى المصدر الرئيسى للعملة الصعبة لمصر، لذلك نسعى بكل قوة لجذب سفن العالم، من خلال رفع مستوى الأداء والخدمة فى القناة، بحيث نجعل القناة أسرع الطرق وأفضلها.

 


مهاب مميش

قناة السويس

المنطقه الاقتصاديه

خزانه الدوله

وزاره الماليه

اليوم السابع بلس

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