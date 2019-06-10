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من الطعام.. ماذا يمكن أن تأكل لخفض نسبة السكر في الدم

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:30 ص
من الطعام.. ماذا يمكن أن تأكل لخفض نسبة السكر في الدم مأكولات لخفض سكر الدم
كتبت إيناس البنا

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الحفاظ على نظام غذائى بعيد عن النشويات والسكريات يساعد إلى حد كبير فى خفض نسبة السكر فى الدم.

اقترح موقع "WebMD" تناول دقيق الشوفان والبروكلي والسبانخ والفاصوليا الخضراء والفراولة واللحوم الخالية من الدهن والسلمون والقرفة لمحاولة خفض نسبة السكر فى الدم.

فى نفس الإطار يجب تجنب أطعمة مثل الخبز الأبيض التي تتحول على الفور إلى سكر عند هضمها،  ما يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة.

خفض سكر الدم بالطعام
خفض سكر الدم بالطعام

دقيق الشوفان العادي وغير المحلى

هو طعام يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، يتحول هذا الكربوهيدرات إلى سكر بمعدل ثابت، الأمر الذي لا يساعد فقط في منع طفرات السكر في الدم ولكن يساعد أيضًا في السيطرة على الشهية، كما أنها عالية في الألياف القابلة للذوبان.

الشعير

من الحبوب التي قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم فيمكن تناوله بدلاً من الأرز الأبيض.

الخضراوات الخضراء غير النشوية

مثل الفاصوليا الخضراء والسبانخ والبروكلي قليلة الكربوهيدرات وغنية بالألياف.

الفراولة

هى علاج حلو منخفض السكر الطبيعي ما يحول دون ارتفاع السكر في الدم، هذه الوجبة الخفيفة الصحية تمنح مرضى السكر وسيلة لتنغمس دون تناول الكثير من الكربوهيدرات.

السلمون واللحوم الخالية من الدهن ممتازة لخفض نسبة السكر في الدم.


نسبة السكر في الدم

الدهون المنخفضة

مرضى السكر

الكربوهيدرات

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