منع صرف الترامادول والمورفين إلا للمحجوزين بالمستشفيات الحكومية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مدير إدارة الصيدلة بقطاع الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد، اليوم الاثنين، عن منع الصيدليات الخاصة بالمحافظة، من صرف جميع الأدوية والعقارات المدرجة الجدول الأول من المخدرات وهى "الترامادول – المورفين – البيسدين".

وأكدت إبتسام، فى بيان أن الإدارة بإشراف وتوجيهات الدكتورة السيدة على مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة، قررت حظر صرف هذه العقارات فى الصيدليات الخاصة وحصرت فقط عملية الصرف للمرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية والمحجوزين بها، وتحت العلاج، حيث لا يجرى صرف هذه الأدوية أيضا فى منافذ الصيدليات بالمستشفيات.

وأوضحت، أنه يستثنى فقط فى عملية الصرف لهذه الأدوية مرضى الأورام والسرطانات، حيث يقتصر فقط صرف الأدوية المدرجة بجداول المخدرات من خلال تذاكر حجر المرضى بالمستشفيات الحكومية لضمان عدم تداول هذه الأقراص المخدرة بشكل غير قانوني.