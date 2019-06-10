مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.2 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 55 سفينة، بحمولة 4.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.9 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MSC NEW YORK" التى ترفع علم بنما، بحمولة 181 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.3 ألف طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات " APL RAFFLES"، التى ترفع علم سنغافورة بحمولة 176 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فرنسا.