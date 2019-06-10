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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة فى هايتى

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:29 م
مقتل وإصابة 7 أشخاص فى اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة فى هايتى مظاهرات فى هايتى ـ صورة أرشيفية
هايتى(أ ش أ)

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لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة فى اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين فى العاصمة الهايتية "بورت أو برنس".

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن هذه التطورات جاءت عقب خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الهايتية للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل مويس المتهم فى قضايا فساد واختلاس المال العام.

وتواجه هايتى منذ السابع من شهر فبراير الماضى أزمة سياسية عميقة وتظاهرات حاشدة، غالبا ما تتخللها مواجهات بين الشرطة ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس مويز.

وكان رئيس هاييتى قد أعلن إثر الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة بورت أو برنس أنه "لن يترك البلاد فى أيدى العصابات المسلحة ومهربى المخدرات".

 


هايتى

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اشتباكات فى هايتى

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