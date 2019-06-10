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مقتل شخص وإصابة آخر جراء اعتداء ميليشيا "قسد" على السوريين

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:03 م
مقتل شخص وإصابة آخر جراء اعتداء ميليشيا "قسد" على السوريين قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل شخص وإصابة آخر اليوم،الإثنين، "جراء اقتحام عناصر من ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قريتي النيتل والنملية بريف دير الزور الشمالي والاعتداء على سكانهما بسبب رفعهم العلم السوري".

 

وذكرت (سانا) أن "مجموعة من ميليشيا "قسد" اقتحمت قريتي النيتل والنملية بريف دير الزور الشمالي، واعتدت على السوريين لرفعهم العلم السوري، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح".

 

يذكر أن معظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "قسد" تشهد احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطرد هذه الميليشيات من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين، كما تسبب إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات خلال الشهر الماضي من قبل "قسد" بمقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

 


سوريا

سوريا الديمقراطية

قسد

دير الزور

مظاهرات

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