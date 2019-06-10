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مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:01 ص
مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين منجم فحم - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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لقى 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم فى منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين.

 

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية، أن الانفجار وقع فى الساعة الثامنة مساء أمس، الأحد فى منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو، مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

 

وقالت الوكالة إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة فى الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج فى مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة.

 

 

 


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اليوم السابع بلس

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