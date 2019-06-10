ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية، عن أحد الركاب قوله إن الحادث وقع بسبب انعدام وجود مكابح بالحافلة التي كانت تتحرك بسرعة تفوق 120 كيلو مترا في الساعة، مضيفة أن عددا من المصابين يرقدون في حالة خطيرة.

من جهته، أوضح مسؤول بالشرطة أنه تم إعلان موقع الحادث "بقعة سوداء"، بعدما شهد الطريق مقتل أكثر من 150 شخصا جراء حادث طريق خلال الستة شهور الماضية، وسيتم إخضاعه للمزيد من الفحص.