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مسئول أمريكى يطالب كوسوفو بإلغاء الضرائب المفروضة على صربيا لاستئناف الحوار

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:43 م
مسئول أمريكى يطالب كوسوفو بإلغاء الضرائب المفروضة على صربيا لاستئناف الحوار وزير الخارجية الأمريكى بومبيو
واشنطن (أ ش أ)

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طالب مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، كوسوفو بإلغاء الضرائب المفروضة على البضائع القادمة من صربيا حتى يتسنى استئناف محادثات حل الأزمة بين الجانبين برعاية الاتحاد الأوروبى.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية ماثوى بالمر، إن التطبيع الكامل للعلاقات بين صربيا وكوسوفو التى أعلنت استقلالها عنها عام 2008 هو أمر أساسى لمستقبل منطقة غرب البلقان، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

وتابع بالمر، أن تلك التعريفات الجمركية تمثل عقبة أمام الحوار ويجب إلغائها أو تخفيضها بشكل يسمح لجوانب الأزمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت المحادثات الجارية بوساطة الاتحاد الأوروبى توقفت بعدما فرضت كوسوفو العام الماضى ضرائب قدرها 100 % على الواردات القادمة من صربيا التى ترفض الاعتراف باستقلالها.

 


كوسوفو

امريكا

صربيا

لاتحاد الاوروبى

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