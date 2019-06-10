محكمة النقض تؤيد السجن المؤبد والمشدد لـ 215 متهما فى أحداث مسجد الفتح

كتبت هدى أبو بكر

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض طعن المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح، وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان ، وأحمد المغير ، وعبدالرحمن البر ، وسعد عمارة ، وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

أحالت النيابة المتهمين بالقضية للمحاكمة ، بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة بيومي 16 و17 أغسطس عام 2013 ، كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.