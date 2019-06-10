محافظ بورسعيد يشهد توقيع عقود الدفعة الأولى من العاملين بالتأمين الصحى

بورسعيد - السيد فلاح

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفل توقيع عقود الدفعة الأولى من العاملين بالتأمين الصحى الشامل من الأطباء والصيادلة بديوان عام المحافظة، وأطقم التمريض وبلغ عددهم مائة من كافة التخصصات.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن ساعة العمل قد دقت ونحن نقترب من إعلان المشروع الحلم الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمصريين، ويتابعة يومًا بيوم، للاطمئنان على كافة الاستعدادات لإطلاق المنظومة التى تمت بفكر وعقود مصرية 100%.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر بإسم ابناء بورسعيد للرئيس، على اختياره المحافظة لينطلق منها المشروع كما جرت العادة فى مشروعات سابقة، وطالبت العاملين بالمنظومة أن يقدموا كل مالديهم من خبرات وكفاءة لخدمة المرضى و المتعاملين بعد أن وفرت لهم الدولة أفضل عائد مادى يفوق ماتقدمة مؤسسات القطاع العام والخاص فى مصر.