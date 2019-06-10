سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتفقد الترتيبات النهائية لسور الإستاد وشارع 306

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:29 م
محافظ الغربية يتفقد الترتيبات النهائية لسور الإستاد وشارع 306 محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الترتيبات النهائية لسور الإستاد وشارع 306 وكورنيش ترعة القاصد والتى يتجاوز حجم إستثماراتها 350 مليون جنيه  جاء ذلك خلال جولته اليوم التى بدأها بتفقد الترتيبات والأعمال النهائية بشارع 306 قبيل إفتتاحه للمواطنين المقام على مساحة 2406م2 والذى يضم 32 وحدة متعددة الأغراض ووحدة بيع لذوى القدرات الخاصة وشركة أمن وشركة نظافة.

 

وَوجه محافظ الغربية بالعمل على الإنتهاء من كافة التجهيزات يوم الخميس القادم مع عمل رامب لعبور المشاه وتخطيطه أمام البوابة الرئيسية للشارع وقيام حى ثان طنطا بالتنسيق مع مديرية الطرق  لتسوية الأرض المقابلة للشارع وتغطيتها بطبقة رملية مع إستكمال ودهان البلدورات الخاصة بالأرض.

 

يذكر أن مشروع 306 "تحيا مصر" أول مشروع يتم إنشائه بمحافظة الغربية والثانى على مستوى الجمهورية يستهدف خلق متنفس جيد ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويوفر فرص عمل للشباب بصفة مباشرة وغير مباشرة.

كما تفقد خلال جولته أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد خلف الإستاد  بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 16مليون و500 ألف جنيه بمشاركة المجتمع المدني والتى تضمنت رصف الشارع وإنارته وتدبيش جسر الترعة وعمل أرصفة ومقاعد ذات مظهر جمالى للمواطنين تكون متنفس طبيعى لهم .

كما وجه محافظ الغربية رئيس حي ثان طنطا بإستكمال زراعة الأشجار على الكورنيش مع مراجعة وتغطية كافة الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة وتجميل لافته الإعلانات فى مدخل الشارع كما تفقدالمحافظ أعمال تطوير سور الإستاد الجارية وعمل محلات تجارية من جميع الجهات بإستثمارت تتجاوز 325 مليون جنيه.

ووجه مدير مديرية الإسكان بمراعاة عمل منسوب الجراجات وفق المواصفات القياسية وكذا إزالة كافة التشوينات الخاصة بأعمال البناء من الطريق فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم حتى يتم البدء فى تخطيط الشارع .. وقيام شركة الكهرباء بإنهاء أعمال نقل كشك الكهرباء خلال إسبوع حتى يستكمل المقاول أعمال البناء ،كما تفقد إحدى نماذج تشطيب الواجهات الخاصة بالمحلات لإختيار أفضل مظهر حضارى للواجهة.

 

يذكر أنه قد صدر قرار إزالة لسور الإستاد لكونه أيل للسقوط وتم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحويله إلى محلات تجارية للحفاظ على المظهر العام للإستاد وخلق متنفس جديد للمواطنين مع زيادة الفرص الإستثمارية للمحافظة.

وفى نهاية الجولة أكد محافظ الغربية على أهمية تسريع وتيرة العمل وإنجاز كافة المشروعات الجارية حتى يشعر المواطنين بالجهد المبذول للنهوض بكافة الخدمات المقدمة إليهم.

 


اخبارالمحافظات

محافظة الغربية

محافظ الغربية

سور الاستاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية: حملات مكثفة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع

الأحد، 09 يونيو 2019 07:14 م

محافظ الغربية: إزالة 70 حالة تعدى فى المهد أثناء فترة أجازات عيد الفطر (صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 04:03 م

صور.. محافظ الغربية فى حواره لـ"اليوم السابع": لأول مرة تشغيل أتوبيسات تعمل بالكهرباء بالمحافظة.. 10 ملايين جنيه لإنشاء مراكز للقضاء على الفساد.. وتقنين أوضاع 54 كنيسة.. ويكشف: رفعنا 361 ألف طن قمامة متراكمة

السبت، 08 يونيو 2019 11:00 م

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام الخاص بحد أدنى 165 درجة

السبت، 08 يونيو 2019 08:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة