محافظ الغربية يتفقد الترتيبات النهائية لسور الإستاد وشارع 306

الغربية مصطفى عادل

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الترتيبات النهائية لسور الإستاد وشارع 306 وكورنيش ترعة القاصد والتى يتجاوز حجم إستثماراتها 350 مليون جنيه جاء ذلك خلال جولته اليوم التى بدأها بتفقد الترتيبات والأعمال النهائية بشارع 306 قبيل إفتتاحه للمواطنين المقام على مساحة 2406م2 والذى يضم 32 وحدة متعددة الأغراض ووحدة بيع لذوى القدرات الخاصة وشركة أمن وشركة نظافة.

وَوجه محافظ الغربية بالعمل على الإنتهاء من كافة التجهيزات يوم الخميس القادم مع عمل رامب لعبور المشاه وتخطيطه أمام البوابة الرئيسية للشارع وقيام حى ثان طنطا بالتنسيق مع مديرية الطرق لتسوية الأرض المقابلة للشارع وتغطيتها بطبقة رملية مع إستكمال ودهان البلدورات الخاصة بالأرض.

يذكر أن مشروع 306 "تحيا مصر" أول مشروع يتم إنشائه بمحافظة الغربية والثانى على مستوى الجمهورية يستهدف خلق متنفس جيد ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويوفر فرص عمل للشباب بصفة مباشرة وغير مباشرة.

كما تفقد خلال جولته أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد خلف الإستاد بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة 16مليون و500 ألف جنيه بمشاركة المجتمع المدني والتى تضمنت رصف الشارع وإنارته وتدبيش جسر الترعة وعمل أرصفة ومقاعد ذات مظهر جمالى للمواطنين تكون متنفس طبيعى لهم .

كما وجه محافظ الغربية رئيس حي ثان طنطا بإستكمال زراعة الأشجار على الكورنيش مع مراجعة وتغطية كافة الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة وتجميل لافته الإعلانات فى مدخل الشارع كما تفقدالمحافظ أعمال تطوير سور الإستاد الجارية وعمل محلات تجارية من جميع الجهات بإستثمارت تتجاوز 325 مليون جنيه.

ووجه مدير مديرية الإسكان بمراعاة عمل منسوب الجراجات وفق المواصفات القياسية وكذا إزالة كافة التشوينات الخاصة بأعمال البناء من الطريق فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم حتى يتم البدء فى تخطيط الشارع .. وقيام شركة الكهرباء بإنهاء أعمال نقل كشك الكهرباء خلال إسبوع حتى يستكمل المقاول أعمال البناء ،كما تفقد إحدى نماذج تشطيب الواجهات الخاصة بالمحلات لإختيار أفضل مظهر حضارى للواجهة.

يذكر أنه قد صدر قرار إزالة لسور الإستاد لكونه أيل للسقوط وتم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحويله إلى محلات تجارية للحفاظ على المظهر العام للإستاد وخلق متنفس جديد للمواطنين مع زيادة الفرص الإستثمارية للمحافظة.

وفى نهاية الجولة أكد محافظ الغربية على أهمية تسريع وتيرة العمل وإنجاز كافة المشروعات الجارية حتى يشعر المواطنين بالجهد المبذول للنهوض بكافة الخدمات المقدمة إليهم.