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محافظ الدقهلية يتابع توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:03 ص
محافظ الدقهلية يتابع توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن ما تقوم به الحكومة ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى توزيع وتسليم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان، وضمان وصولها فى مواعيدها المحددة فى أمان وسرية ليس بالأمر اليسير، وإنما تبذل فيه جهود ضخمة بالتعاون والتنسيق بين جهات متعددة، حتى تصل الورقة للطالب فى لجنته. 

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، يرافقه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد محمد أمين الباز المشتركة "الناصرية سابقا"، للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التى تم اتخاذها، لضمان وصول ورقة الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.
 
وتابع شاروبيم سير الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالتنسيق مع قوات الأمن المسئولة، بدءا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من أداء الامتحانات، وأشار إلى أن هناك 30 خط توزيع لأوراق الأسئلة لتصل إلى 114 لجنة على مستوى المحافظة تبدأ عملها من الساعة الخامسة والربع صباحا وحتى الثامنة والربع. 
 
وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان الحيادية والشفافية وتأمين كافة جوانب أداء الامتحانات، ووجه الشكر للقائمين على المنظومة التعليمية بالدقهلية على حسن الأداء، وانتظام العمل بشكل نزيه. 
 
وأشار شاروبيم إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير انتظام الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفورى مع أية شكوى، والعمل على توفير مناخ ملائم للطلاب.
 
 
 

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