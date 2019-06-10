محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم كرنفال الغردقة الدولى للفنون

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستضيف مدينة الغردقة اليوم الاثنين، فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، والذى يُقام خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالى، بأحد فنادق الغردقة، بمنطقة الممشى السياحى، فى دورته الثانية، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

ويشارك فى كرنفال الفنون عدد من الفنانين العالميين من 10 دول، فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وإنجلترا ومصر، ومن أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين المشاركين بينهم جورج فاضل، وشيرين البارودى، وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ومارك باتلر من اليابان، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاى ليلى من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.

وتقام فعاليات الكرنفال لمدة أسبوع بالممشى السياحى بمنطقة البرومناد أرت بمنطقة الممشى السياحى.

من جانبه قال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، فى بيان له، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يفتتح فعاليات الكرنفال مساء اليوم الاثنين، الذى تستضيفه مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضارى وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

وأضاف حميدة، من المقرر أن يقوم أشهر الرسامين المشاركين فى الكرنفال بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما ستقام ورشة الرسم بالممشى السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين فى الكرنفال بجولة سياحية فى مدينة الغردقة الثلاثاء لزيارة معالمها السياحية.

وتابع سوف يتم تنظيم ورشة للأطفال يوم الجمعة المقبل، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 أمتار، على أن يتم تنظيم رحلة سياحية للفنانين يوم السبت المقبل على يخت إلى جزيرة الجفتون.