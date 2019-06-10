سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 04:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم كرنفال الغردقة الدولى للفنون

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 ص
محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم كرنفال الغردقة الدولى للفنون أعمال النحت بالممشي السياحي بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستضيف مدينة الغردقة اليوم الاثنين، فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، والذى يُقام خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالى، بأحد فنادق الغردقة، بمنطقة الممشى السياحى، فى دورته الثانية، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

ويشارك فى كرنفال الفنون عدد من الفنانين العالميين من 10 دول، فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وإنجلترا ومصر، ومن أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين المشاركين بينهم جورج فاضل، وشيرين البارودى، وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ومارك باتلر من اليابان، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاى ليلى من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، وديما رعد من لبنان، وآخرون.

وتقام فعاليات الكرنفال لمدة أسبوع بالممشى السياحى بمنطقة البرومناد أرت بمنطقة الممشى السياحى.

من جانبه قال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، فى بيان له، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يفتتح فعاليات الكرنفال مساء اليوم الاثنين، الذى تستضيفه مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضارى وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

وأضاف حميدة، من المقرر أن يقوم أشهر الرسامين المشاركين فى الكرنفال بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج ليتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما ستقام ورشة الرسم بالممشى السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين فى الكرنفال بجولة سياحية فى مدينة الغردقة الثلاثاء لزيارة معالمها السياحية.

وتابع سوف يتم تنظيم ورشة للأطفال يوم الجمعة المقبل، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 أمتار، على أن يتم تنظيم رحلة سياحية للفنانين يوم السبت المقبل على يخت إلى جزيرة الجفتون.


كرنفال الغردقه الدولى للفنون

الغردقه

الفن التشكيلى محمد حميده

البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحر الأحمر يستعرض تنفيد أعمال الحماية من مخاطر السيول

الأحد، 02 يونيو 2019 03:53 م

محافظ البحر الأحمر يصدق على مليون جنيه لإصلاح جهاز الأشعة بمستشفى غارب

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:32 م

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بالغردقة..ويوجه بتوزيع الهدايا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:00 ص

صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد النادى الاجتماعى بالغردقة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:57 م

غدا .. محافظ البحر الأحمر يفتتح كرنفال الغردقة الدولى للفنون ( صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 01:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

تعرف على رد الافتاء على سؤال حول إقامة العزاء 3 أيام واجتماع الناس لسماع القرآن

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

رسميا.. بدء تشغيل محور محمد نجيب بعد تطويره بالقاهرة الجديدة خلال أيام

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

كل ما تريد معرفته عن "تذكرة المرور المصرية" لغير حاملى الجنسية

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

الطائرات بدون طيار تكشف عن تآكل ساحل القطب الشمالي

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

اليمن تدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

البرتغال تواصل تربعها على عرش أوروبا وتتوج بدورى الأمم الأوروبية.. برازيل أوروبا تقهر هولندا بالضربة القاضية وتخطف اللقب.. رفاق رونالدو يقتنصون ثانى ألقاب منتخب بلادهم.. وعقدة النهائيات تواصل مطاردة الطواحين

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

عضو بالبنك المركزى: التضخم انخفض للنصف بعد عامين من تطبيق الإصلاح الاقتصادى

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

Aladdin يلتحق بقائمة الأعلى إيرادًا فى 2019 بعد Avengers وCaptain Marvel

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والعواصم العربية

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

عمرها 75 عاما.. الكشف عن بقايا طائرة أمريكية سقطت فى اليابان زمن الحرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة