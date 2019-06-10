محافظ الإسماعيلية يناقش الاستفادة بطولة أمم أفريقيا فى تنشيط السياحة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الآليات التنفيذية لاستثمار استضافة الإسماعيلية لإحدى مجموعات البطولة الأفريقية لهذا العام فى تنشيط ودعم السياحة بالمحافظة ووضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية العالمية، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، التى تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو، والتى تقرر أن تقام مبارياتها بخمس محافظات تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، واللواء ياسرالغندور مساعد مدير الأمن، ومحمد شيحة المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية، والدكتورة نادية حسين مستشار المحافظة لشئون السياحة، ومديرى العموم لمديريات الشباب والرياضة والمرور والصحة والثقافة والإسكان والسياحة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلى كافة الجهات المعنية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات وإستعدادات لاستقبال تلك البطولة وقد أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية هذا الحدث الجلل لاسيما أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.

وأكد المحافظ، وضع عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية، وضيوف المحافظة تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية للإسماعيلية وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم ونقل الصورة الجميلة للإسماعيلية، وما تتمتع به من مقومات سياحية تؤهلها لكى تكون قبلة للسائحين.