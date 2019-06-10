ماذا تفعل المحكمة حال وجود خطأ بأسماء المتهمين؟

كتب إيهاب المهندس

خلال محاكمة المتهمين فى قضايا الجنايات والجنح يتضح فى بعض الأحيان وجود خطأ فى أسماء المتهمين، وتستخدم المحكمة حقها القانون بقانون الإجراءات الجنائية فى تعديل الأخطاء فى الأسماء.

وتتيح المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، لرؤساء المحاكم تعديل الخطأ الوارد باسم أى من المتهمين، وكما تمكن ذات المادة المحكمة من تغير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، أى عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذى تضعه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.