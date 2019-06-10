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لقاء بأوقاف أسوان: وثيقة المدينة المنورة ترسخ لمبدأ التواصل الإنسانى

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:04 م
لقاء بأوقاف أسوان: وثيقة المدينة المنورة ترسخ لمبدأ التواصل الإنسانى وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق دورات تثقيف الدعاة، أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التى تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف.

وقال أحمد محمود بكرى أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، فى لقاء بأئمة أوقاف أسوان، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) بنى دولة عريقة فى المدينة المنورة، تمتع فيها الجميع بالحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم، فالمواطنون سواء فى الحقوق والواجبات، مبينًا أن وثيقة المدينة التى حررها النبى (صلى الله عليه وسلم) ترسخ لمبدأ التواصل الإنسانى والتعايش السلمى بين بنى البشر جميعًا، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية، فقد جعل الرسول ( صلى الله عليه وسلم)  اليهود مع المسلمين أمة واحدة يدافعون عن المدينة وقت الخطر.

 وفى ذات السياق أكد أحمد محمود بكرى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) بدأ أمره فى المدينة المنورة ببناء المسجد ليتصل المؤمن فيه بربه، وليكون منارة للعلم، ثم آخى النبى (صلى الله عليه وسلم) بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة لم يعرفها العالم من قبل، أسس فيها لقواعد الأخوة الصادقة، حتى صاروا كالجسد الواحد، وقال (صلى الله عليه وسلم): ”مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى” .

 وفى كلمته أكد الدكتور محمد عبد المنعم وكيل مديرية الصحة بأسوان، أن من ينكر ما تقوم به الأوقاف فى مجال التوعية السكانية وتنظيم الأسرة  ما هو إلا جاحد ؛ لأن مجهود الأوقاف واضح خصوصًا فى الفترة الأخيرة ، مبينًا أن تنظيم النسل فى المرحلة الراهنة أصبح ضرورة ملحة حتى تستطيع البلاد النهوض والرقى ، حيث أن مصر يولد بها كل عام ما يزيد على 2 مليون طفل ، وأن هؤلاء الأطفال الجدد فى حاجة إلى الرعاية ، والعناية ، والطعام ، والكساء ، والدواء ، والتعليم ، والصحة ، وبنية  تحتية هائلة ، فالزيادة السكانية تمثل عبئا على كل قطاعات الدولة .

وفى ذات السياق أكد أن تكرار الحمل يؤثر على صحة الأم ويعرضها للمخاطر والأمراض، وأن تنظيم الأسرة يحمى حياة الطفل والأم معا، ويقلل من وفيات الأمهات، ويجب ترك مسافة بين كل مولود وآخر حتى تستطيع الأم استعادة كامل الصحة والعافية.

 


أوقاف أسوان

مديرية الصحة

وزاره الاوقاف

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