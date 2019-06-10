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لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة مهمة مفيدة للتركيز

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:30 م
لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة مهمة مفيدة للتركيز مذاكرة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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في ظل امتحانات الثانوية العامة، تسعي الكثير من الأمهات في توفير الأطعمة التي تزيد من نسبة تركيز الأبناء أثناء المذاكرة، وهذا الأمر يتسبب في الكثير والكثير من الأمور في الامتحانات، فعندما يكون الذهن حاضر وجيد يكون الشخص قادر علي الذهاب للامتحانات بشكل جيد وذو ذهن نشيط.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها من قبل الطلاب الثانوية العامة، خلال الامتحانات، فهي تزيد من قدرتهم على التركيز والقدرة الهائلة على التحصيل الجيد والتقليل من الشعور بالتوتر والقلق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

ومن ضمن هذه الأطعمة التالي:

-المكسرات، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة والمعادن التي يحتاجها الجسم، فتناول حفنة منها يوميا يعمل علي التقليل من الإصابة بالكسل أو عدم القدرة على التركيز، ولذا علي الطلاب تناول حفنة منه يوميا، خلال فترة الامتحانات.

-الشوكولاتة تقلل فرص الشعور بالتوتر والقلق، ولذا فتناولها خلال فترة الامتحانات تساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالتركيز، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الجيدة خلال الامتحانات، ولكن ينصح بتناول الشوكولاتة الداكنة.

-الأسماك،  نتيجة لاحتوائها علي نسبة عالية من الأوميجا 3، وهذا ما يجعلها من الأطعمة الجيدة في تقوية الذاكرة، ولذا علي طلاب الثانوية العامة تناول الأسماك دائما خلال فترة الامتحانات.

-التوت، يعد من الأطعمة الهامة لصحة المخ، والتي تزيد من قدرته علي التركيز بشكل جيد، ولذا تناوله باستمرار يساهم بشكل كبير في الحد من عدم التركيز.

 


اطعمة تزيد من التركيز خلال الامتحانات

الثانوية العامة

اطعمة لطلاب الثانوية العامة

لزيادة التركيز لطلاب الثانوية العامة

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