لجنة حماية المستهلك ببنى سويف تضبط 57 مخالفة تموينية بسمسطا

بنى سويف : هانى فتحى

ضبطت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف 57 مخالفة متنوعة فى حملة استهدفت مدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 57 مخالفة متنوعة شملت: 19 محضر لعدم حمل شهادات صحية، و18 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 مخالفات بيع وهمى على ماكينة المخبز، و4 مخالفات للذبح خارج المجزر،و3 مخالفات لعدم توافر اشتراطات النظافة، و5 مخالفات :تجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وإعدام سلع فاسدة، وذلك بالإضافة إلى ضبط 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم خاصة بالمخابز البلدية،و40 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي،و 46 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد أصدر"فى وقت سابق" قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك، مباحث التموين ،الصحة، والطب البيطرى وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بالمحافظة.