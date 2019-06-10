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لتنشيط الجسم وتقوية الذاكرة.. تناول هذه الأطعمة فى وجبة الإفطار

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:30 م
لتنشيط الجسم وتقوية الذاكرة.. تناول هذه الأطعمة فى وجبة الإفطار تناول هذه الأطعمة لتقوية الذاكرة - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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يعانى الكثير من الأشخاص من ضعف شديد فى الذاكرة، وعدم تنشيط المخ ويصاب الكثيرون بالنسيان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم الأطعمة التى يجب تناوله فى وجبة الإفطار لتنشيط المخ والذاكرة، وذلك وفقا لموقع "health".

- الفواكه تعد من أهم الأطعمة التى ينصح القيام بها أثناء تناولك لوجبة الإفطار، لأنها تساهم بشكل كبير فى تنشيط خلايا الجسم خاصة المخ، ولذا عليك تناول التفاح والموز والبطيخ يوميا فى الصباح.

- المكسرات، تحتوى علي قيم غذائية عالية تساهم بشكل كبير فى تنشيط خلايا الجسم، وزيادة التركيز وتنشيط المخ بشكل كبير، وهذا يجعل تناول حفنة منها يوميا يزيد من تركيزك وتنشيط المخ بشكل كبير.

- طبق السلطة الخضراء، يعد من الأطعمة الغنية بالعديد من أنواع الخضراوات، والتى تساهم بشكل فى إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، التى يحتاجها، والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة تركيز المخ، وأيضا تعمل على تنشيط خلايا المخ بشكل كبير.

- البيض، من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين النباتى، فهذا العنصر يعد من العناصر القيمة والمهمة لجسم الإنسان، والتى ينصح بتناولها دائما فى وجبة الإفطار وينصح أن تكون مسلوقة.


تنشيط الذاكرة

الذاكرة

المخ

اطعمة لتنشيط الذاكرة

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