كيفية الحفاظ على أمان الأطفال في حمامات السباحة

كتب بيتر إبراهيم

حمامات السباحة تعني المتعة للأطفال، والخطرأيضًا، حيث كشفت أحدث بيانات وطنية، لعام 2016 ، أن 389 من الشباب الأمريكيين دون سن 15 غرقوا في حمامات السباحة في ذلك العام، ووجد الباحثون أن معظم الوفيات (74٪) شملت الأطفال دون سن الخامسة.

وقدم الدكتور روبرت جلاتر هو طبيب طوارئ في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك النصائح التالية للآباء والأمهات حول كيفية الحفاظ على أمان الأطفال في المياه هذا الصيف:

علم اطفالك السباحة في سن مبكرة



وقال جلاتر "أخذ دروس في السباحة في سن مبكرة هو أحد أهم التدابير للحماية من الغرق المحتمل، ويمكن أن تبدأ الدروس في وقت مبكر من عمرعام واحد ، وينبغي أن تشمل مهارات "الكفاءة المائية" المرتبطة بالخروج من الماء إذا سقط أحد الأطفال بشكل غير متوقع.

في حمامات السباحة أو الشواطئ ، امنح الأطفال "اهتمامًا تاماً".

قال جلاتر: "هذا يعني وضع هاتفك الذكي بعيدًا، لأنه حتى لحظات قليلة من الإلهاء أثناء وجود الأطفال في المياه يمكن أن تكون قاتلة.

ابق قريبا.



إذا كان الأطفال الرضع أو الأطفال الصغار في الماء، يجب أن يكون الشخص البالغ الذي يمكنه السباحة في مكان قريب، من الناحية المثالية على طول ذراع الطفل.

اجعل حمامات السباحة المنزلية أو المنتجعات الصحية "آمنة للأطفال".



وأوضح جلاتر أنه "بالنسبة لبرك السباحة المنزلية، يجب أن يشمل هذا" سياجًا من أربعة جوانب (بارتفاع 4 أقدام على الأقل) مع قفل يحيط بالمسبح ويعزله تمامًا".