قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس المتهم بقتل والده بمدينة نصر 15 يوما

كتب كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس المتهم بقتل والده 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت مع تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بالحى السويسرى بالحى العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائى وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة، وأنه مريض نفسيًا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات، أن المتهم عاطل فى العقد الثانى من عمره، وأنه دائم تعاطى الأستروكس مما يجعله فى حالة فقدان للوعى، ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وذبحه، ليسقط والده غارقًا فى دمائه، وتمكن رجال الأمن من ضبطه، وعرضه على النيابة.