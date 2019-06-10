فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

إعداد ريم عبد الحميد

تتسابق دول العالم نحو تحقيق القوة العسكرية من خلال إنفاق المزيد والمزيد كل عام على جيوشها وتسليحهم، وشهد عام 2018 أكبر زيادة فى الإنفاق العسكرى حول العالم منذ بداية التسجيل فى ثمانينيات القرن الماضى.

- تشهد دول العالم تسارعا كبيرا فى تسليح نفسها وزيادة فى الإنفاق العسكرى

- كشف تقرير لمعهد استكهولم أن الإنفاق العسكرى العالمى لعام 2018 وصل إلى 1.8 تريليون دولار

- بلغت الزيادة فى الإنفاق العسكرى عن العام السابق 2.6%

- يعد هذا أعلى معدل للإنفاق منذ بدء التسجيل عام 1988 خلال الحرب الباردة

- وهو أعلى بنسبة 76% عما كان فى عام 1998

- الولايات المتحدة والصين والسعودية والهند هى أعلى 5 دول فى الإنفاق العسكرى

- هذه الدول مسئولة عن 60% من الإنفاق العسكرى العالمى

- زاد الإنفاق العسكرى الأمريكى بنسبة 4.6% ووصل إلى 649 مليار دولار..

- يمثل الإنفاق العسكرى الأمريكى 46% من الإنفاق العسكرى العالمى

- تعد الصين ثانى أكبر منفق على السلاح فى العالم

- وصل الإنفاق العسكرى للصين إلى 250 مليار دولار