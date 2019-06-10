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فيديو..متحدث العاصمة الإدارية: نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة كهرباء المدينة

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:03 م
فيديو..متحدث العاصمة الإدارية: نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة كهرباء المدينة برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى

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كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية، تفاصيل التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لإدارة مرافق المدينة، مؤكدًا أن الشراكات ستكون لفترة مؤقتة حتى تكتمل خبرة الجانب المصرى تمامًا فى هذا الأمر.

 


وقال "الحسينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة": "فيه مذكرة تفاهم وبصدد التعاقد مع إحدى الشركات الفرنسية لتوزيع الكهرباء، والعاصمة الإدارية شركة مساهمة مصرية خاصة تقريبًا ومتحملين كل الإجراءات والمنشآت ومد الخطوط المتعلقة بالكهرباء، وسنصبح وسيطا ونشترى الكهرباء من الدولة من خلال الشبكة القومية ونبيعها لقاطنى العاصمة الإدارية، وهذا النموذج حصل فى بعض المناطق فى مصر، وليس عيبًا أن نلجأ لأصحاب الخبرة والمتقدمين فى هذا المجال".

وواصل: "احنا اللى بنبى ونتحمل التكاليف، وبالتالى سنأخذ العائد، ونعطى الدولة حقها، لأن الـ40 ألف فدان التى تم البدء فيها كانت صحراء ودلوقتى المنظر يفرح، وجار التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة منظومة الكهرباء فى العاصمة الإدارية، وهذه الشراكة ستكون لفترة مؤقتة حتى تكتمل خبرة الجانب المصرى تمامًا فى هذا الأمر".

وأكد أن العقود ستتضمن أفضل الأسعار والصيانة مع تدريب العنصر البشرى، وكذلك الأمر فى باقى المجال.

 


خالد ابو بكر

خالد الحسينى

العاصمه الاداريه

توزيع الكهرباء

الكهرباء

الحياه اليوم

الحياه

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