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غدا.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:12 م
غدا.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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صرح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام ستعلن غدا الثلاثاء.

وأكد رئيس قطاع المعاهد أن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح، وحققت نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و65.22% للإعدادية.

وأعرب رئيس القطاع عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام التى وصفها بأنها مبشرة للغاية، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.

 


الشهادة الابتدائية الازهرية

الشهادة الاعدادية الازهرية

الازهر الشريف

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

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