على مسئولية "الجارديان".. تهم تضارب المصالح تحاصر "صهر ترامب".. اعرف القصة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن شركة عقارية مملوكة جزئياً لصهر الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنر تلقت تمويلًا أجنبيًا بقيمة 90 مليون دولار من مصادر غامضة خارج البلاد منذ دخوله إلى البيت الأبيض كمستشار لحماه دونالد ترامب.

وتدفقت الاستثمارات من الخارج إلى شركة Cadre ، بينما يعمل كوشنر كمبعوث دولي للولايات المتحدة ، وفقًا لمستندات الشركة ومقابلات. وجاءت الأموال من خلال هيئة مركبة تديرها شركة جولدمان ساكس في جزر كايمان ، وهي ملاذ ضريبي يضمن سرية الشركات.

احتفظ كوشنر ، وهو متزوج من ابنة ترامب الكبرى إيفانكا ، بحصة في شركة Cadre بعد انضمامه إلى الإدارة ، أثناء بيع أصول أخرى، تقدر قيمة حيازته الآن بما يصل إلى 50 مليون دولار ، وفقًا لوثائق الإفصاح المالي الخاصة به.

واعتبرت "الجارديان" أن التمويل الخارجى للشركة يمكن أن يؤدى إلى تضارب المصالح بالنسبة لكوشنر أثناء قيامه بعمله لصالح الحكومة الأمريكية ، وفقًا لبعض خبراء الأخلاقيات ، الذين أثاروا مخاوف بشأن نقص الشفافية حول الاستثمارات.

وقالت جيسيكا تيليبمان ، المحاضرة في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن ، التي تدرس أخلاقيات الحكومة وقوانين مكافحة الفساد: "سوف يتسبب ذلك في أن يتساءل الناس عما إذا كان يتأثر بشكل غير صحيح".

واستقال كوشنر من مجلس إدارة Cadre وقلص حصته في الملكية إلى أقل من 25٪ بعد انضمامه إلى البيت الأبيض ، وفقًا لما ذكره محاموه، بحسب الصحيفة.