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ضبط 504 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:03 ص
ضبط 504 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان العقيد محمد زردق رئيس مباحث المرور بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة مرور أسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، من ضبط 504 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة اليوم الأحد.

تلقى العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان، إخطاراً يفيد بفحص "25" قائد سيارة بنقطة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط "2" حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 سيارة بدون تراخيص، وتحرير "105"مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى "50" مخالفة، وتحرير "90"مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص "60" حالة عدم قبول التصالح، وتحرير "195"مخالفة متنوعة.

 

 


حملات مروريه

اداره مرور اسوان

مديريه امن اسوان

اسوان

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