ضبط 504 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان

تلقى العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة مرور أسوان، إخطاراً يفيد بفحص "25" قائد سيارة بنقطة كيما دائرة قسم شرطة ثان أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط "2" حالة إيجابية لتعاطى مخدر حشيش وبانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 2 سيارة بدون تراخيص، وتحرير "105"مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى "50" مخالفة، وتحرير "90"مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص "60" حالة عدم قبول التصالح، وتحرير "195"مخالفة متنوعة.