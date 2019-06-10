ضبط 244 قضية بالمنيا خلال حملات تموينية بدير جبل الطير

فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن مديرية التموين بالمحافظة تمكنت من ضبط وتحرير 224 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، لمراقبة الحالة التموينية والمتابعة الميدانية لاحتفالات دير السيدة العذراء، بقرية جبل الطير بسمالوط، خلال الفترة من 30مايو الماضي وحتي 5 يونيو الحالي.

أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا،إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 محضر عرض سلع غير صالحة، و 133 محضر عدم الإعلان، ومحضر بيع أزيد من السعر المعلن، و 57 شهادة صحية،و4 ذبح خارج المجزر، و 6 عرض سلع مجهولة المصدر.

وأضاف انه تم ضبط 76 علبة عصير بدون فواتير،و39 كيلو فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي،و22.5 أسماك وفسيخ فاسد، و 39.5 كيلو لحوم فاسدة، و2شيكارة دقيق بدون تاريخ .

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.