ضبط طلمبة وقود غير مرخصة بداخلها 3 آلاف لتر بنزين وسولار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف باشراف المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، طلمبة وجود غير مرخصة بداخلها 3000 لتر وقود.

و أسفرت الحملة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة عن ضبط 3 آلاف لتر( ألفين لتر سولار+ ألف لتر بنزين "80") تم تجميعها داخل طلمبة "بدون ترخيص"بمركز ناصر وغير حاصلة على موافقة الهيئة العامة للمواد البترولية، بالإضافة إلى تحرير جنحة ضد صاحب أحد المستودعات بالواسطى لتصرفه في 1325 اسطوانة بوتاجاز "منزلى.