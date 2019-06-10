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صور.. "نافاس" حارس ريال مدريد يقوم بجولة فى الغردقة ويلتقط صورا مع السياح

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:35 م
صور.. "نافاس" حارس ريال مدريد يقوم بجولة فى الغردقة ويلتقط صورا مع السياح نافاس حارس ريال مدريد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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واصل كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الاسباني، قضاء إجازته السنوية بمدينة الغردقة، حيث قام بجولة تفقدية فى عدد من فنادق الغردقة بصحبة رجل الأعمال كامل أبو علي.

وأبدى حارس مرمى ريال مدريد انبهاره بمستوى الخدمات الفندقية ووصف الغردقة بأنها مدينة سياحية مبهرة كما وجه الدعوة إلى أصدقائه و جماهيرة بمختلف أنحاء العالم بضرورة زيارة الغردقة ومنتجعاتها السياحية وشواطئها الساحرة بجانب الابتسامة والبشاشة من العاملين بقطاع السياحة.

والتقط عدد من السياح داخل الفنادق المختلفة صورا تذكارية مع نافاس.

ومنح أحد المنتجعات السياحية "نافاس" درع الفندق تقديرا لنجومية اللاعب وتعبيرا عن تقدير الفندق لقيام اللاعب باختيار الغردقة محلا لقضاء اجازتة السنوية.

ووقع حارس ريال مدريد فى سجلات الشرف بالمنتجع معبرا عن إعجابه وانبهاره بجمال وسحر الغردقة كمدينة سياحية.

 

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نافاس حارس ريال مدريد (7)

البحرالاحمر

كيلور نافاس

الغردقة

حارس ريال مدريد

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