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صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد استعدادات بطولة أمم إفريقيا بمحيط استاد القاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:38 م
صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد استعدادات بطولة أمم إفريقيا بمحيط استاد القاهرة نائب محافظ القاهرة يتفقد اخر الاستعدادات لبطولة أمم افريقيا
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة ميدانية للاطمئنان على انتهاء أحياء المنطقة الشرقية من استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتفقد نائب محافظ القاهرة، شارع يوسف عباس والمدخل البحرى لاستاد القاهرة الدولى، حيث الانتهاء من صيانة وإعادة زراعة المسطحات الخضراء بشارع يوسف عباس ومدخل الاستاد البحرى، التى تقوم بها إدارة الحدائق والتجميل.

وفى السياق اجتمع إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية مع رؤساء الأحياء والطرق والنظافة لمتابعة أخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام خلال أيام، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

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بطولة امم افريقيا

امم افريقيا

البطولة الأفريقية

استاد القاهرة

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