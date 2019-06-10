صور.. مصرع شخص وفقدان 4 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى جنوب الصين

كتب محمد تهامى زكى

ذكرت السلطات الصينية، أن شخصا واحدا على الأقل لقى مصرعه وفقد 4 آخرون، وسط الأمطار الغزيرة والفيضانات فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين.



إجلاء المسنين

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، رفع مكتب الأرصاد الجوية فى المدينة، مستوى الاستجابة للكوارث بعد تسبب الأمطار الغزيرة التى بدأت الثلاثاء الماضى فى فيضانات بعدة مدن.



استخدام المراكب المطاطية للسير فى الشوارع

وذكرت إدارة الطوارئ بالمقاطعة أن حالة الوفاة والمفقودين من مدينتي ليوتشو وقويلين، حيث أصيب أيضا 5 أشخاص، وفي محافظة تشوانتشو، التى تديرها مدينة قويلين والتى تأثرت بشدة بالأمطار الغزيرة، تضرر أكثر من 180 ألف ساكن، وجرى إخلاء 8380 منهم.



الدفاع المدنى فى الصين

وشهد إجمالى 110 من الخزانات في قويلين زيادة منسوب المياه فوق مستوى التحذير، وبحسب سلطات الأرصاد الجوية بالمقاطعة، ستستمر الأمطار الغزيرة حتى 12 يونيو.



الدفاع المدنى يجلى المواطنين



الدفاع المدنى يحمل المسنين



الدفاع المدنى يحمل المواطنين



الدفاع المدنى ينقذ المواطنين



الصينيون يسبحون فى مياه الفيضانات



الفيضانات فى الصين



رجال الدفاع المدنى



غرق الشوارع بمياه الفيضانات



فيضانات الصين



مياه الفيضان تغرق الشوارع