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صور.. مأساة شاب بالغربية يعانى من شلل نصفى ويطالب بوظيفة ضمن الـ5%

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:00 ص
صور.. مأساة شاب بالغربية يعانى من شلل نصفى ويطالب بوظيفة ضمن الـ5% الشاب المصاب بشلل نصفي بالطرفين
الغربية محمد طارق

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مأساة حقيقة تعيشها أسرة مكونة من 5 اشخاص بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، لم يستطع الوالد على العمل بسبب إصابته بشلل نصفى جعله عاجزا، ولا يوجد لديه أى مصدر دخل سوى مساعدات أهالى القرية التى يعيشون عليها، ومساعدة أسرته وأسرة زوجته، لا يوجد له أى طلبات من هذه الدنيا سوى وظيفة يستطيع أن ينفق منها على أبنائه.

والتقى "اليوم السابع" الشاب محمد أحمد النجار البالغ من العمر 34 سنة، متزوج ولدية ثلاث أبناء جميعهم اطفال، قائلا : ولدت فى هذه الدنيا بشلل نصفى لم اقدر من خلاله على العمل فى أى شىء، وقضيت حياتى راضيا بقضاء الله وقدره، ولم أغضب يوما من نظرات أهالى القرية عندما يشاهدونى أمشى على يدى، ولكن الجميع كان يراعى هذه الظروف ويساعدونى فى كل شىء.

وأضاف: تزوجت بمساعدة اهلى وضغطهم لكى تتمكن زوجتى من خدمتى بعدما كبر سنى ورزقنى الله بثلاث أبناء، قمت بعد ذلك باستخراج شهادة عجز 5% والكشف فى الكمسيون الطبى، وأكملت أوراقى وقمت بالتقديم فى مديرية القوى العاملة للبحث عن وظيفة أستطيع أن أنفق منها على أطفالى.

وأوضح حصلت على تأشيرة لترشيحى بالعمل بالجمعية التعاونية للبترول، وقمت بالذهاب إلى المقر الرئيسى بالقاهرة للتقديم أنا وزملائى المرشحين، ولم أتمكن من الاستلام حتى الآن بالرغم من أن معظم زملائى استلموا.

وأشار قمت باللجوء إلى أحد أعضاء مجلس النواب بدائرة المركز، وبالفعل تم تحديد موعد مع رئيس مجلس إدارة الشركة وذهبنا لمقابلته بصحبة عضو البرلمان، ووعدنى بالاستلام فى شهر 7 عام 2016، ولم استلم حتى الآن.

وطالب محمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة مساعدته وتوفير فرصة عمل له حتى يستطيع الإنفاق على أطفاله فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يعيش فيها، موضحا : أن لا يوجد باب لم يطرقه للوقوف بجانبه ومساعدته فى الحصول على وظيفته ولكن جميع المحاولات فشلت.

الشاب المصاب بشلل نصفي بالطرفين
الشاب المصاب بشلل نصفي بالطرفين

 

الشاب يتحدث ل اليوم السابع
الشاب يتحدث ل اليوم السابع

 

جواب القوى العاملة
جواب القوى العاملة

 

جواب ترشيح القوى العاملة
جواب ترشيح القوى العاملة

 

 

جواب مديرية القرى العاملة
جواب مديرية القرى العاملة

 

شهادة التأهيل الحاصل عليها
شهادة التأهيل الحاصل عليها
 
مأساة شاب يعاني من شلل نصفي بالطرفيين السفليين
مأساة شاب يعاني من شلل نصفي بالطرفيين السفليين

 


حاله انسانيه

محافظ الغربيه

شلل نصفي

القوى العاملة

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