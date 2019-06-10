صور.. قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى الروسى

الإسكندرية: جاكلين منير - أسماء على بدر

احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية بالعيد الوطنى لروسيا بمقر قنصليتها بالإسكندرية التى تشرف على نطاق 7 محافظات بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال.

كما أكد رشيد صديقوف، قنصل عام روسيا بالإسكندرية على عمق العلاقات بين مصر وروسيا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس بوتين لتعميق العلاقات فى شتى المجالات.وأكد خلال كلمته فى تصريحات على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى، أن هناك مشروعات بالتعاون مع مصر وروسيا فى عدد من المجالات منها الكهرباء وإنتاج الطاقة وسيتم افتتاحها خلال المرحلة القادمة.

وأعرب المحافط عن سعادته لمشاركته اليوم الاحتفال باليوم الوطنى لروسيا الاتحادية، مقدما التهنئة للجميع ومتمنيا للشعب الروسى الصديق مزيد من التقدم والازدهار، وقال "إننا جميعا نقدر الروابط الوثيقة والتعاون المثمر بين مصر وروسيا على مر السنين ونتطلع إلى الاستفادة الفاعلة من الإمكانيات المتاحة والعمل على تطوير العلاقات متعددة الأوجه التى تمدنا بكافة الأسباب للتطلع بشكل إيجابى للمستقبل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتى شهدت تقدما وتطورًا كبيرًا فى كافة المجالات".

أضاف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قائلا: "إننى على ثقة تامة بأن روابط الصداقة الوثيقة بين البلدين ستستمر فى تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم مصالح الشعبين"، مختتما حديثه بتقديم الشكر والتحية للسيد رشيد لعمله الدؤوب وجهوده المخلصة لضمان استمرار التعاون المثمر بين الجانبين .

يذكر أن روسيا لتحتفل بعيدها الوطنى فى شهر يونيو من كل عام بمناسبة يوم إقرار المؤتمر الأول بروسيا الاتحادية لإعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.







































