صور.. قصة ضريح "عبد الرازق الوفائى" بالإسكندرية وسر إقبال الأهالى عليه

الإسكندرية جاكلين منير – أسماء على بدر

لا يوجد مواطن بمدينة الإسكندرية، إلا ويعلم جيدا قصة ضريح سيدى عبدالرزاق الوفائى الموجود بشارع النبى دانيال أشهر شوارع المحافظة، ولكن هناك قصص لا يعلم مصدرها أم هى خرافات وتقاليد قديمة يقومن بها السيدات.

وتجول "اليوم السابع" داخل أروق الضريح لمعرفة حقيقة وحكاية ارتباطه بهدايا الأطفال، فعندما تدخل الى المسجد تشعر بعبق التاريخ نظرا لمكانة المكان أثريا وتاريخيا، فهو من أقدم الأماكن بمدينة الإسكندرية ويوجد به عدد من الآثار أسفل الضريح وسراديب قديمة تحت إشراف وزارة الآثار.

وفى روايات قديمة من أهل الإسكندرية، أن ضريح سيدى عبدالرزاق له بركات عديدة مها هداية الأطفال وكانت الأمهات تصطحب أطفالها كل جمعة لكى تصلى بصحبة ابنها وبعد الصلاة تجعل إمام المسجد يقرأ على رأسه عددًا من الأيات ليهدأ ابنها الشقى واستجابة عدد كبير من الأطفال لهذه الطريق، لذلك أطلق عليه مثل شهير بمحافظة الإسكندرية "سيدى عبدالرزاق يا مهدى الأخلاق".

وتقول نعيمة يوسف، أحد الأهالى بمنطقة العطارين، إن هذه العادة توارثوها من أمهاتهم واجدادهم فهى وصفة سريعة وسحرية لأى أم تريد الهداية لنجلها الشقى ويعم على طفلها البركة.

وأضافت أن هذه العادة اختفت حاليا لم يعد هناك اعتقاد ببركات الأولياء والتى كانت شيئا أساسيا فى الماضى خاصة أهالى محافظة الإسكندرية لأنها من أكبر المحافظات التى يوجد بها أولياء وأضرحة وكانت الأهالى تتبارك بيها للغاية.

بينما قالت سعاد يوسف، إنها استخدمت هذه الحيلة منذ 20 عاما كما نصحها بها جيرانها بمنطقة بحرى وأصبح نجلها حاليا قارئا للقرآن، بعد أن كان فى طريقه للانفلات وأصبح من علماء القرآن لذلك هى تبارك بالأضرحة وأولياء الله الصالحين.

وأضافت أن هذا العادة اختفت حاليا ولم يلجأ أحد لها لعدم اعتقاد الأجيال الجديدة بهذه العادات والتى لا يعلمها سوى أهل الإسكندرية الأصليين.

من جانبه أكد محمد متولى، مدير منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية والساحل الشمالى، أن المسجد لا يقع تحت إشراف وزارة الآثار، وأنه غير مسجل فى مجلد الآثار الإسلامية، إلا أنه من الجهة الشرقية يوجد بجواره أحد الأعمدة الرخامية الأثرية التى تتبع إدارة الآثار الفرعونية بالإسكندرية.

وأوضح أن شارع النبى دانيال من أعرق وأقدم شوارع الإسكندرية، وبه العديد من الأماكن الأثرية والتراثية، حيث تقوم وزارة الآثار حاليا بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بأعمال ترميم ضريح النبى دانيال الأثرى والذى يقع فى الجهة المقابلة لمسجد سيدى عبد الرزاق.

فيما قال مجدى موسى رئيس لجنة الحفاظ على التراث بمحافظة الإسكندرية، إن شارع النبى دانيال يتمتع بقيمة تاريخية كبرى، فهو من أقدم وأشهر شوارع المحافظة، كما أنه يتقاطع مع شارع فؤاد وهو أيضا من أقدم وأهم الشوارع القديمة والشهيرة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت تصورا لتطوير الشوارع القديمة بالإسكندرية والحفاظ على تراثية تلك الأماكن، وعلى رأسها شارع فؤاد وشارع النبى دانيال المتقاطع معه، وذلك من خلال جعل الشارع مخصص لحركة المشاه فقط، ولإعطاء فرصة للزائر والسائح التمتع أكثر بالحركة بداخله خاصة أن حركة السيارات تعوق ذلك حاليا.



























