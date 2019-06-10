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صور.. فريق طبى بمعهد أورام أسيوط ينجح فى استئصال ورم سرطانى بمنظار البطن

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:02 م
صور.. فريق طبى بمعهد أورام أسيوط ينجح فى استئصال ورم سرطانى بمنظار البطن استئصال ورم سرطانى بمنظار البطن بجامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى

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أعلن الدكتور سامى عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبى بالمعهد فى استئصال ورم سرطانى بالمبيض لسيدة تبلغ من العمر 66 عاماً، وذلك عن طريق منظار البطن الجراحى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ودعمه فى التوسع واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الطبية ومواكبة التطورات العالمية فى شتى فروع العمل الطبى على مستوى العالم وخاصة فى جراحات الأورام المختلفة، واستكمالاً لمسيرة المعهد الرائدة فى إجراء هذا النوع من جراحات الأورام حسب البرتوكولات الدولية والتى تمت جميعها بنجاح تام .

وحول تفاصيل العملية فقد كشف الدكتور حسين فخرى الحيرى أستاذ مساعد جراحة الأورام والقائم بإجراء الجراحة بالمعهد إنه تم إجراء العملية بالكامل بمنظار البطن الجراحى وبدون أى فتحات استكشافية بالبطن، مما ساهم فى تقليل حدة الألم بعد العملية وسرعة تماثل المريضة للشفاء.

وأضاف فخرى، إن العملية تضمنت كذلك استئصال الرحم وقناة فالوب والمبيضين ومنديل البطن والغدد اللمفاوية الحوضية مع أخذ عينات من الغشاء البريتونى وقد تمت الجراحة بنجاح تام وتم تغذية المريضة بالسوائل فى نفس اليوم الذى تمت به إجراء الجراحة وخروج المريضة إلى المنزل فى اليوم التالى لإجراء الجراحة بحالة ممتازة، لافتاً أن نجاح العملية جاء بفضل تضافر الطاقم الطبى المسئول عن العملية والذى تضمن كلاً من الدكتور عماد سعيد المدرس المساعد بالقسم إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور خالد فارس وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ بقسم التخدير.

استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن (4)
استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن 

 

استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن (5)
استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن

 

استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن (7)
استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن

 

استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن (8)
استئصال ورم سرطانى باستخدام منظار البطن

 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

معهد الاورام

استئصال ورم سرطانى بالمبيض

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