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صور.. غلق 4 مصانع رخام بشق الثعبان وقطع المرافق عنها لعدم سدادهم مستحقات الدولة

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:36 م
صور.. غلق 4 مصانع رخام بشق الثعبان وقطع المرافق عنها لعدم سدادهم مستحقات الدولة غلق 4 مصانع رخام بشق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت أجهزة حى طره جنوب القاهرة، 4 مصانع للرخام بمنطقة شق الثعبان الصناعية، خلال حملة لمتابعة المصانع التى لم تسدد مديونياتها للمحافظة وشركات الكهرباء والمياه.

وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تم تشديد الرقابة والحفاظ على ممتلكات الدولة، وفى إطار ذلك تم تنفيذ حملة بمنطقة شق الثعبان، أسفرت عن غلق 4 مصانع وقطع المرافق عنها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن المصانع التى تم إغلاقها لم تسدد مديونيات الأرض، والمرافق، وتم غلقها بعد توجيه أكثر من إنذار بالسداد ولكنهم لم يلتزموا بذلك.

يذكر أن محافظة القاهرة سلمت عقود ملكية لعدد كبير من أصحاب المصانع بعد سداد رسوم تقنين الأرض، حيث إن المصانع مقامة على أملاك دولة، بالتزامن مع تنفيذ خطة المحافظة لتطوير المنطقة واستكمال توصيل المرافق لكل المصانع وإنشاء ميناء جاف للشحن.

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طره

شق الثعبان

مصانع الرخام

تطوير شق الثعبان

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