صور.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد لجان امتحانات كليات آداب و آثار وتربية

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج،أعمال سير الامتحانات بلجان كليات الآداب والآثار والتربية، والتى يؤديها 23029 طالب وطالبة فى تخصصات وأقسام مختلفة الفترة الثانية، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع، الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، الدكتور عبدالناصر يسن عميد كلية الآثار، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، وعدد من وكلاء الكليات ورؤساء اللجان والأقسام.

وقال عزيز،إن الجامعة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الثانى عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق نظام محكم يحافظ على سير وانتظام عملية الامتحانات منذ بدايتها وحتى قرب الانتهاء منها، مؤكداً أنه لم تحدث أى تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الامتحانات حتى الآن.

وذكر رئيس الجامعة، أنه تم توفير الرعاية الطبية الكاملة ووسائل التهوية الجيدة داخل اللجان لضمان إجراء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مؤكداً على مطابقة الأسئلة لمعايير الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى استمرار عملية نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديدة إلى جميع أرجاء المحافظة عقب انتهاء الامتحانات بصفة يومية.

ومن جانبه قال الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب إن 11 ألفًا و500 طالب وطالبة بجميع أقسام الكلية يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2018 ، موضحاً أنه تم توزيعهم داخل 61 لجنة، إضافة إلى تخصيص لجان للطلاب المكفوفين.

وقال الدكتور عبدالناصر يسن عميد كلية الآثار أن الامتحانات تجرى بمقر الكلية بأقسامها الثلاثة آثار مصرية، إسلامية وترميم، ويؤديها ٣٢٠ طالب حتى ٢٠ يونيه الجارى على فترة واحدة.

وعلى صعيد كلية التربية قال الدكتور خالد عمران عميد الكلية إن 11 ألفًا و209 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بأقسام الكلية المختلفة تم توزيعهم على 66 لجنة، مشيراً إلى أن الامتحانات مستمرة حتى 18 يونيه الجارى.



جولة رئيس جامعة سوهاج على لجان الامتحانات



جولة رئيس جامعة سوهاج على لجان الامتحانات



جولة رئيس جامعة سوهاج على لجان الامتحانات



جولة رئيس جامعة سوهاج على لجان الامتحانات



جولة رئيس جامعة سوهاج على لجان الامتحانات



جولة رئيس جامعة سوهاج على لجان الامتحانات