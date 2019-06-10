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صور.. حملات موسعة لرفع الاشغالات بشوارع طنطا بالغربية

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:46 م
صور.. حملات موسعة لرفع الاشغالات بشوارع طنطا بالغربية جانب من حملات الازالة بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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شن حى أول وثانى طنطا بمحافظة الغربية،بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة لرفع الاشغالات،بشوارع المدينة، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بمواصلة الحملات الكبرى لإزالة الإشغالات من الشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين،لإستكمال خطة المحافظة بالنهوض بالشوارع وتحويلها إلى شوارع حضارية ذات إنسيابية مرورية والعمل على تسهيل حركة المشاه.

وأسفرت الحملات عن إزالة كافة الإشغالات من شوارع (البورصة – القنطرة – خلف المركز الثقافى – سعد الدين – على مبارك – كفر عصام - دوران النادى حتى نجف الجامعة).

كما تم ازالة الإشغالات من شوارع ( حسن رضوان – سكة المحلة – والجانبية – والجلاء – سعيد – الحلو - الأشرف – كورنيش سكة المحلة إلى كوبرى قحافة وحتى شارع 306).

يذكر أن هذه الحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات التى تمثلت فى تعدى أصحاب المقاهى والمحلات وسيارات البيع المتنقلة على حرم الطريق.

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات من الشوارع للتأكد التام من إزالتها وتوفير المظهر الحضارى للشارع مع تحقيق الإنسيابية المرورية.

حملات الازالة بالغربية (2)
 الازالة بشوارع طنطا (1)
الازالة بشوارع طنطا 

 

الازالة بشوارع طنطا (2)
الازالة بشوارع طنطا 

 

 

 

 

 


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