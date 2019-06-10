صور.. ثوران بركان جبل سينابونج فى جزيرة سومطرة الأندونيسية

كتب محمد تهامى زكى - رويترز

أعلنت إدارة الكوارث فى إندونيسيا أن بركان جبل "سينابونج" شمال جزيرة سومطرة، عاود للنشاط من جديد، أمس الأحد.

ووفقا لـ"أندونيسيا اليوم" صدر بيان عن المتحدث باسم الوكالة "سيطوبو بيروا نوغروهو" أن انفجار البركان استمر لـ9 دقائق، ونتج عنه رماد بركانى كثيف وصل إلى ارتفاع 7 كم، فيما حذرت السلطات المحلية سكان المنطقة من الاقتراب مسافة 5 كم من محيط البركان، ودعتهم إلى ارتداء الأقنعة الواقية.



بركان سومطرة



ارتفاع ألسنة الدخان من بركان سومطرة



ثوران بركان سومطرة



بركان سومطرة



ثوران بركان سومطرة فى أندونيسيا



بركان سومطرة



بركان سومطرة



بركان جزيرة سومطرة فى أندونيسيا



بركان سومطرة الأندونيسى



بركان سومطرة