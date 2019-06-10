سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 08:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ثوران بركان جبل سينابونج فى جزيرة سومطرة الأندونيسية

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:39 ص
صور.. ثوران بركان جبل سينابونج فى جزيرة سومطرة الأندونيسية ثوران بركان جزيرة سومطرة
كتب محمد تهامى زكى - رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إدارة الكوارث فى إندونيسيا أن بركان جبل "سينابونج" شمال جزيرة سومطرة، عاود للنشاط من جديد، أمس الأحد.

 

ووفقا لـ"أندونيسيا اليوم" صدر بيان عن المتحدث باسم الوكالة "سيطوبو بيروا نوغروهو" أن انفجار البركان استمر لـ9 دقائق، ونتج عنه رماد بركانى كثيف وصل إلى ارتفاع 7 كم، فيما حذرت السلطات المحلية سكان المنطقة من الاقتراب مسافة 5 كم من محيط البركان، ودعتهم إلى ارتداء الأقنعة الواقية.

بركان سومطرة (1)
بركان سومطرة 

 

بركان سومطرة (2)
ارتفاع ألسنة الدخان من بركان سومطرة

 

بركان سومطرة (3)
ثوران بركان سومطرة 

 

بركان سومطرة (4)
بركان سومطرة 

 

بركان سومطرة (5)
ثوران بركان سومطرة فى أندونيسيا

 

بركان سومطرة (6)
بركان سومطرة

 

بركان سومطرة (7)
بركان سومطرة 

 

بركان سومطرة (8)
بركان جزيرة سومطرة فى أندونيسيا

 

بركان سومطرة (9)
بركان سومطرة الأندونيسى

 

بركان سومطرة (10)
بركان سومطرة

 

بركان سومطرة (11)
ثوران جديد لبركان جزيرة سومطرة 

 

 

 

 

 

 

 

 


بركان

جبل سينابونج

سومطرة

جزيرة اندونيسيا

سينابونج

اندونيسيا

ثوران بركان

جزيرة سومطرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رماد ساخن يغطى منازل سومطرة بإندونيسيا بعد ثوران بركان جبل سينابونج

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 07:48 ص

صور.. رماد ساخن يغطى منازل سومطرة بإندونيسيا بعد ثوران بركان جبل سينابونج

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 02:05 ص

صور..ثوران بركان جبل "سينابونج" مجددا فى إندونيسيا شمال جزيرة سومطرة

الخميس، 18 يناير 2018 12:35 م

بالصور.. رماد ساخن يغطى منازل إندونيسيا بعد اندلاع بركان جبل سينابونج

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 11:16 ص

إجلاء سكان إحدى قرى إندونيسيا إثر ثوران بركان جبل سينابونج بسومطره

الإثنين، 11 نوفمبر 2013 08:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

أحمد خالد توفيق .. رفقاء الليل وأفراح المقبرة تؤكدان: الرحيل لا يعنى النهاية

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

البنجر يحسن الأداء الرياضى ويقلل ارتفاع ضغط الدم

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 9 عمال وإصابة 10 آخرين فى انفجار منجم فحم بالصين

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

إسبانيا تستهدف مواصلة العلامة الكاملة فى تصفيات يورو 2020 أمام السويد

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

الأرصاد:ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم ..والعظمى فى القاهرة 35 درجة

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

هاتلبسى ايه بكرة.. الفساتين الرقيقة لجميع المناسبات

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

300 مليون يورو تنقذ ريال مدريد من مخالفة قوانين اللعب المالى النظيف

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

حوت من الزجاجات البلاستيكية لإبراز خطورة التلوث.. شوف الصور

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

لتأمين إمدادات الوقود.. خريطة مشروعات تخزين المنتجات البترولية بالأرقام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة