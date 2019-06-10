صور.. إحباط تهريب هواتف محمولة ونقد مصرى وأجنبى ومشغولات ذهبية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى من إحباط تهريب هواتف محمولة ونقد مصرى وأجنبى ومشغولات ذهبية بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من جدة إشتبه ماهر عبدالغنى رئيس الوردية ومحمود الجزار مأمور تفتيش الركاب فى الراكب المصرى ك . ا . م القادم من السعودية لظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وبالعرض على أحمد الأزهرى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من صبحى محمود وعادل متولى وحسن خفاجه مأمورى الجمارك وهلال غزالى بمكافحة التهرب وطه الشهاوى بالأمن الجمركى تحت إشراف مستور أبو تلات رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب.

وبتفتيش أمتعة الراكب تم العثور على 24 هاتف محمول ماركات متنوعة و70 جرام مشغولات ذهبية و 44590 ريال سعودى و 4341 دولار أمريكى و280 جنيه استرلينى و 2625 درهم إماراتى و 24 دينار كويتى و3330 جنيه مصرى مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه وداخل ملابسه الشخصية.

قرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 31 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.