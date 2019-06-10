صورة تجمع بين مستشار أردوغان ورجل أعمال تركى مدان بالقتل تثير جدل الأتراك

كتب- هاشم الفخرانى

أثارت صورة لأحد مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، مع رجل أعمال هارب من حكم بالسجن، بتهمة التحريض على القتل، غضب العديد من الأتراك، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إن خليل كاليجي رئيس منطقة "أيفاجيك" فى حزب العدالة والتنمية، شارك على حسابه فى "إنستجرام" صورة تجمع هدايت تُرك أوغلو مستشار الرئيس التركى، مع رجل الأعمال الهارب غالب أوزتورك، قبل أن يحذفها بعدما تلقى سيلا من الانتقادات.

وكانت محكمة تركية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال غالب أوزتورك بعد إدانته بالتحريض على القتل، لكنه فر من قبضة العدالة، ومن ثم ظهر مع مستشار لأردوغان، الأمر الذى أثار استياء كبيرا فى الشارع التركى.

وتمت إدانة أوزتورك بتهمة التحريض على جريمة قتل قبل 22 عاما، وأيدتها المحكمة فى نوفمبر، لكنه فر إلى جورجيا في يوم صدور قرار المحكمة.

ويمتلك أوزتورك وعائلته شركة مترو القابضة، التى تعمل فى مجالات السياحة والغذاء والتعدين والطاقة؛ ويشتهر رجل الأعمال بدعمه وقربه من أردوغان.

وقالت الصحيفة إن الكثيرين فى تركيا اعتبروا ظهور هارب من العدالة مع مستشار أردوغان أوضح مثال على أن أصحاب النفوذ والقوة والمال يحظون بالحماية من قبل السلطة السياسية، حتى لو كانوا متهمين بارتكاب جرائم كبيرة.