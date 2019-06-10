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شاى الجبن..مشروب غريب يجمع بين الحلو والمالح يخفض نسبه السكر فى الدم

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:00 ص
شاى الجبن..مشروب غريب يجمع بين الحلو والمالح يخفض نسبه السكر فى الدم شاى الجبن
كتبت هند عادل

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شاي الجبن هو اتجاه الشاي الجديد الذى نشأ فى آسيا واكتسب شعبية بسرعة في جميع أنحاء العالم، يتكون من الشاى الأخضر أو ​​الأسود المغطى برغوة الجبن الحلو والمالح، ويحتوي على مضادات الأكسدة ومنتجات الألبان كاملة الدسم  وكلاهما مرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، حسبما ذكر موقع" healthline".

ما هو شاي الجبن

 

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تم اختراع شاي الجبن مؤخرًا في تايوان وانتشر عالميا، ومصنوع من قاعدة من الشاي الأسود أو الأخضر المحلى والتي يمكن تقديمها ساخنة أو باردة  مع أو بدون حليب، وفي مجموعة متنوعة من النكهات.

ثم يوضع الشاي بطبقة من رغوة الجبن الكريمة والتي تتكون عادة من الجبن الكريمي والكريمة المخفوقة والحليب المكثف المحلى  ويتم تقديمها مع رش الملح.

فوائد شرب شاى الجبن

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الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة تسمى الكاتيكين تساعد هذه المركبات على عكس الأضرار التي تسببها الجذور الحرة والتي من المحتمل أن تكون جزيئات ضارة يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا عندما تصبح المستويات مرتفعة للغاية في الجسم.

والشاي الأسود غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تسمى بوليفينول الشاي الأسود (BTPPs) مما قد يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم والالتهابات ومخاطر الإصابة بالسرطان.

يحتوي شاي الجبن أيضًا على منتجات الألبان كاملة الدسم على شكل جبنة وكريمة مخفوقة.

وتم ربط منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الجبن الكريمي بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وهي مقدمة لمرض السكري من النوع 2 .


الشاى

الجبن

شاى الجبن

فوائد شاى الجبن

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