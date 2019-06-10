سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

شاب يشكو لمحكمة الأسرة من تعرضه للخداع بكتابة شروط غريبة بوثيقة الزواج

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:29 ص
شاب يشكو لمحكمة الأسرة من تعرضه للخداع بكتابة شروط غريبة بوثيقة الزواج محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى فسح عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أدعى فيها تعرضه للغش والتدليس والخداع، وقيام أهل زوجته بكتابة شروط  فى وثيقة الزواج بالاتفاق مع المأذون بعد رشوته، ليؤكد :"وضعت شرطا بامتلاكها حق العصمة، ومشاركة أموالي مناصفة بيننا حال حدوث الطلاق، ووضع شروط تنتقص من رجولتى وقوامتى عليها ".

وأضاف محمد.ب.م ، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: " قامت خطيبتى بمواجهة أهلى بوضع شروط خاصة بعقد زواجهم، وبسبب عدم تقبلنا الأمر، زورت ليتم عقد القران بالإتفاق مع المأذون بعد دفعها مبلغ مالى له، لنكتشف بالصدفة وضعها شرطا مجحفة فى عقد الزواج، من أبرزها أن أحصل على موافقة كتابية حال رغبتى فى الزواج بأخرى، ويتم الطلاق فى لحظتها مع احتفاظها بكامل حقوقها فى ممتلكاتى".

وتابع: "عندما علم أهلى نشوب عراك بين العائلتين، لتحرجنى أمام أقاربى وتهدد بعدم إتمام الزيجة حتى تجبرنى الموافقة على الجريمة التى فعلتها، دمرت حياتى وأصبحت تهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات والشيكات التى حررتها على نفسى وبعدها فاجأتنى بملاحقتى بالدعاوى القضائية وأهلها انتقاما من تحريرى بلاغ ضدها".

ويكمل: "عندما حاولت تغيير عقد الزواج دخلت فى دوامة من التعقيدات القانونية، لتعلن زوجتى طمعها فى ثروتي، وبدأت مساومتى مقابل حصولها على الأموال، فى حالة حدوث الطلاق ".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

شروط عقد الزواج

طلاق للضرر

ازواج معنفون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هند لمحكمة الأسرة: "زوجي أجهضني 3 مرات نتيجة بخله المرضي وعايزة اتطلق"

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 ص

سلمى لمحكمة الأسرة: "أهل زوجى اتهمونى بالفجور وأجبروا زوجى على تطليقى"

السبت، 08 يونيو 2019 03:30 ص

زوج لمحكمة الأسرة: تلقيت علقة موت على يد حماتى بسبب شكوتى من عدم نظافة ابنتها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:32 م

«زوجتى لا ترحم».. مصطفى لمحكمة الأسرة: "انتظر 7 ساعات كل أسبوع لرؤية أطفالى"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:38 م

زوج لمحكمة الأسرة: "مراتى وش فقر خسرتنى فلوسى وخلتنى عاجز عن الحركة"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:47 م

مبادئ محكمة الأسرة.. الحكم لجد بإلزام ابنه بموافقته على رؤية أحفاده

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

السنغال تبحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول.. ولماذا سمى المنتخب الأغلى فى القارة السمراء بـ"أسود التيرانجا"؟

السنغال تبحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول.. ولماذا سمى المنتخب الأغلى فى القارة السمراء بـ"أسود التيرانجا"؟

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

صور.. موظفو الصحة بأسيوط يتنكرون بالجلباب البلدى ويضبطون مخالفات بالجملة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

اكتشاف بقايا حصن عسكرى يعود لعصر رمسيس الثانى فى البحيرة

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

إحالة 22 موظفا بالإسكندرية للمحاكمة فى إهدار مليار جنيه مستحقات شواطئ

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شاهد.. طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

فيديو معلوماتى.. العالم ينفق 1.8 تريليون دولار على التسليح فى 2018

فاروق حسنى يستقبل وفد "مسافر فن" على هامش حضوره بينالى القاهرة..صور

فاروق حسنى يستقبل وفد "مسافر فن" على هامش حضوره بينالى القاهرة..صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة