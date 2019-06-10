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سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:11 ص
سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مرتكبى واقعة مقتل سائق ميكروباص بالشروق وإضرام النيران بالسيارة وبداخلها جثة المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا بنشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم ، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق ، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد هوية الجثة المشار إليها لسائق يعمل على السيارة  30 سنة  ، وقيام زوجة الأخير ربة منزل 23 سنة بتحرير محضر بالقسم بخروج زوجها للعمل على السيارة المُشار إليها من مسكنهما وعدم عودته، وأضافت أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان ميكانيكى 29 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، جريمة أحداث" ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات والحبس شهر فى قضية سلاح، والثانى شقيق الأول حلاق - سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص مقيمان بمساكن المحمودية دائرة القسم) ، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما وزوجة المجنى عليه حال تواجدهم بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وقرر أحدهما باتفاقه مع شقيقه على التخلص من المجنى عليه، وحرق السيارة لقيام والدهما بإجبارهما على الاعتذار لزوجة المجنى عليه مما أثار حفيظتهما ، فقاما بالتقابل معه بزعم التصالح وإنهاء الخلاف ، حيث قام أحدهما بقيادة السيارة وتوجهوا لمكان العثور ، وعقب وصولهم قام بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" بجرح طعنى بالصدر مما أدى إلى وفاته، وأوثقا قدميه ووضعاه داخل جوال وأغلقا عليه السيارة ، وقاما بسكب سائل البنزين داخل السيارة وأسفلها وإضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمتهما، ولاذا بالفرار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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اليوم السابع بلس

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