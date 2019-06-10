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رئيس قسم الفلك: كوكب المشترى يصل قمة لمعانه ويضاء بالكامل كقرص بدر القمر

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:15 م
رئيس قسم الفلك: كوكب المشترى يصل قمة لمعانه ويضاء بالكامل كقرص بدر القمر الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن كوكب المشترى سيكون فى قمة لمعانه فى ظاهرة تعرف بالتقابل، حيث يكون كوكب المشترى (أكبر كواكب المجموعة الشمسية على الاطلاق) فى حالة تقابل مع الشمس بالنسبة للأرض فيكون قرص الكوكب مضاءا بالكامل كقرص بدر القمر تماما، وذلك مساء اليوم الاثنين.

 

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أنه فى هذه الحالة يكون كوكب المشترى فى أقرب نقطة الى الأرض أيضا، موضحا أن المشترى يشرق مع غروب الشمس تقريبا ويظل فى السماء طوال الليل، ويغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالى، وهو انسب وقت لرصد كوكب المشترى وأقماره الكبيرة الاربعة.

 

وأوضح تادرس، أن كوكب المشترى يرى بالقرب من النجم الأحمر انتاريوس (قلب العقرب) بالعين المجردة فى اتجاة الجنوب، إلا ان أقماره لا تُرى إلا من خلال النظارات المعظمة او التليسكوبات الصغيرة، لافتا إلى أن ظاهرة تقابل المشترى تحدث سنويا (مرة كل 13 شهرا تقريبا)، ففى العام الماضى حدث التقابل فى مايو 2018، وفى العام المقبل سيحدث التقابل فى يوليو 2020 .


المشترى

كوكب المشترى

البحوث الفلكيه

معهد الفلك

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