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رئيس الحكومة اليمنى يطالب الأمم المتحدة باحترام وحدة البلاد

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:21 م
رئيس الحكومة اليمنى يطالب الأمم المتحدة باحترام وحدة البلاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك
عدن (أ ش أ)

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حذرت الحكومة اليمنية الشرعية - المعترف بها دوليًا - منظمة الأمم المتحدة من التحرك خارج الإطار القانونى لليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك - فى تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين "إن التجاوزات التى حصلت مؤخرًا يتوجب الإقرار أنها خارج إطار ومسار السلام المتفق عليه"، مشيرًا إلى أنه من ضمن تلك التجاوزات مسرحية الانسحاب الهزلى أحادى الجانب وما رافقها من تصريحات لا تنسجم مع القانون الدولى والإطار الحاكم لمهمة المبعوث.

وشدد عبد الملك على أهمية أن يتنبه المبعوث الخاص إلى أنه يتحرك فى إطار قانونى تتوجب مراعاته، بما يحترم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله.

وعن إمكانية نجاح اتفاقات السويد، أكد وجود فرصة لتطبيق اتفاق ستوكهولم بشرط التعامل مع هذه الاتفاقات ورؤيتها ضمن مسار عام للسلام يفضى إلى تطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأضاف: "أنه ما دون ذلك تبقى كل المحاولات مجرد زمن تستخدمه جماعة الحوثى فى تفخيخ مدينة الحديدة وتحويلها إلى مخزن بارود".

 


اليمن

الحرب فى اليمن

الامم المتحده

الحكومه اليمنيه

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